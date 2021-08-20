Кети Топурия отправилась на вечерний променад в Монте-Карло в платье-футляре

Солистка группы «А’Студио» — Кети Топурия — облачилась в платье цвета изумруда на тонких бретелях и босоножки кофейного цвета. Такой наряд знаменитость выбрала для вечернего выхода в Монако.

Исполнительница запечатлелась на входе роскошного отеля. Топурия украсила бесконечно длинные ножки туфлями на высоком каблуке и с квадратным открытым мысом. Кети отдала предпочтение изумрудному оттенку платья-футляра. Изделие идеально село по фигуре артистки.

Слегка сжатая ткань темного оттенка зеленого играла на контрасте с персиковой сумкой Hermes на длинном ремешке.

Фанаты певицы остались в восторге от пленительного и благородного платья. Они подчеркнули, что образ Топурии выглядел очень дорого. А некоторые поклонники позавидовали стройным ножкам Кети.

«Красотка, форма после родов огонь», «Вот это ноги!», «Красотка и просто невероятный талант», «Почему все брюнетки стали блонди? Вы изумительно хороши в новом образе», «Ноги у Кэти красивые», «Стиль, как всегда, пушка», «Самая стильная», «Шикарная», «Божественная фигура», — написали фолловеры Топурии в комментариях под фото.

Напомним, не так давно артистка отметилась с мужем на отдыхе в Портофино.

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