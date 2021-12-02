Сотни шаров и венок над камином: Топурия показала, как украсила свой особняк к Новому году

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Она славится своим чувством стиля. Певица всегда подбирает женственные образы. Она не боится сложных фактур и ярких цветов.

Артистка не только для сцены выбирает броские луки. В обычной жизни ей нравится выглядеть элегантно. К слову, в своем особняке она даже детскую для сына обустроила нежных тонах и поставила там кроватку с балдахином.

Теперь многие звезды готовятся к Новому году. Ксения Бородина, Никита Пресняков, Лариса Долина и другие известные персоны уже украсили елки. Теперь и Топурия приступила к этому занятию. Она поделилась кадрами, на которых дома разложены коробки с сотнями елочных шаров. Потом певица показала, как помощница вешает большой праздничный венок над камином. Она прибегла к помощи дизайнера, чтобы создать сказочный декор.

«У нас подготовка к Новому году! Чтобы вы понимали, что происходит», — отметила звезда.

К слову, перила тоже были украшены ветками и шарами алого цвета. По всей видимости, в этой гамме будут выдержаны все декорации в особняке. Отметим, что у Кети подрастает дочка Оливия от первого брака, а также маленький сын Адам, который впервые будет встречать Новый год. Более того, недавно артистка отметила годовщину отношений с мужем Львом Деньговым. Они все вместе живут в просторном доме.

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