«Вот это выход»: Клава Кока в прозрачном платье сверкнула прелестями фигуры на публике

Клава Кока в свои 25 лет может похвастаться тем, что известна на всю страну. Она выступает на сцене и на корпоративах. Певица стала кумиром молодежи. Она любит экспериментировать со стилем.

Артистку видели с разным цветом волос, даже с розовым. Также она много путешествует, посещая популярные курорты. Многие также любят ее за провокационные образы, в которых она выступает.

Не так давно Кока появилась в кружевном корсете с подвязками в Кремлевском дворце. А вот 4 декабря состоялся фестиваль «Песня года». На этом знаковом мероприятии было много звезд: София Ротару, Полина Гагарина, Лариса Долина, Кристина Орбакайте и другие известные персоны.

Однако молодая певица выделилась благодаря наряду. Клава предстала на публике в прозрачном платье и трендовых туфлях Versace.

Наряд просвечивал, что позволило ей не только подчеркнуть фигуру, но и засветить свои прелести. Кока игриво позировала перед фотографами.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Что за прелесть», «Какой наряд», «Просто конфетка», «Самый добрый и светлый человек», «Ну как ты прекрасна!», «Клава, вы прям везде наводите суету! Такой образ», «Вот это выход», «Красота», «Вот это бедра», — прокомментировали кадры подписчики.

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