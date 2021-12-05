Эффектная: Долина в костюме воздушными рукавами и брюками палаццо выступила на «Песне года»

Лариса Долина является народной артисткой России. Она поет почти всю свою жизнь. Долина в свои 66 лет продолжает выступать, записывает дуэты с молодыми исполнителями и преподает в вузе.

А за минувший год певица еще и похудела. Не только поклонники, но и коллеги восхищаются тем, как она преобразилась. Артистка не скрывает, что теперь у нее и новый гардероб.

Примечательно, что Долина старается не отставать от трендов. Она может петь в стиле джаз и рок. А ее наряды порой выглядят очень экстравагантно. Для «Песни года» певица приготовила несколько образов.

Сначала она открыла концерт в блестящем мини-платье. Артистка восхитила Игоря Николаева. А вот потом Лариса Александровна вышла на сцену уже в эффектном двухцветном костюме.

Верх наряда имел прозрачные воздушные рукава. Блузка завязывалась на талии, скрывая изъяны. Также она была в брюках палаццо, которые тоже умело скрывают изъяны. Певица продефилировала за кулисами, демонстрируя свой наряд. Она получила специальный диплом по случаю юбилейного концерта.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «На тощих что не надень, то огонь», — заявила Лариса Гузеева. «Шикарный образ! Все сошлось и платье, и украшения», «Обалденная женщина», «Да, образ очень красивый!», «Как вы роскошны», «Очень эффектный образ», «Как вы мне нравитесь! Прям прекрасны и вдохновенны», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.