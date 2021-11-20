«А юбку забыла»: Клава Кока в кружевном корсете с подвязками щегольнула массивными бедрами

Клава Кока уже давно строит карьеру как певица. Она стала кумиром молодежи. Клава любит экспериментировать со стилем и часто снимает видео с такими знаменитостями, как Егор Крид.

Несмотря на то, что на артистку свалилась популярность, она редко хвастается богатствами. Но недавно ей удалось полетать на вертолете в Дубае. При этом певица надела наряд не по размеру, засветив бюст.

А вот накануне Кока оказалась в Кремлевском дворце. Она приняла участие в праздничном концерте канала «Муз-ТВ». Для такого случая Алсу выбрала брючный костюм, а Наталья Подольская шелковое платье.

Клаве удалось всех удивить. Она облачилась в корсет с кружевом и подвязками для чулок. Ботфорты на шпильке дополнили ее эффектный образ. Она дефилировала по коридору, перед выходом на сцену.

«Вышла за хлебом» — пошутила звезда.

Поклонники одарили комплиментами певицу. Многие признались, что им ее наряд понравился, но казалось, что не хватает одной детали.

«Неожиданный образ», «А юбку забыла», «Ах, какая», «Аппетитные формы», «Она просто прелесть», «У вас юбку украли?», «Ноги прям мощные», «Клава, ты прям покорительница мужчин», «Такая горячая», «Мне нравится ваш дивный корсет», — прокомментировали пост подписчики.

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