«Бог ты мой!»: Кудрявцева в черном платье с рукавами в пол и на шпильках появилась на «Песне года»

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит проводить время с семьей. Она растит дочку Марию вместе с молодым мужем Игорем Макаровым. Но при этом телеведущая продолжает вести несколько передач на телевидении.

Она остается ведущей «Новой волны» и других мероприятий. В 50 лет блондинка может похвастаться стройной фигурой. Она любит наряжаться, когда появляется на публике.

4 декабря состоялись съемки «Песни года». Этот телевизионный фестиваль Кудрявцева ведет больше 10 лет. Ее напарником в этом году снова стал Сергей Лазарев. Они раньше были в отношениях, но теперь дружат.

Для такого важного вечера телеведущая облачилась в черное силуэтное платье макси с объемными рукавами в пол. Наряд украшали стразы. Лера сначала была с уггах, а потом надела туфли на каблуке.

«Какие платье! Красива! Бог ты мой!» — заявила Лазарев.

На сцене они то и дело обменивались шутками. Певец также порадовал публику своим выступлением. Среди участников концерта было много звезд: София Ротару, Полина Гагарина, Клава Кока, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Игорь Николаев, Филипп Киркоров и другие известные персоны. Поклонники отметили, что образ Кудрявцевой был одним из самых эффектных.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.