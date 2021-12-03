«Ой, красота какая»: Кудрявцева запечатлела, как дочка в платье цвета йогурта любуется елкой

Лера Кудрявцева в этом году отпраздновала 50-летие. Многие поклонники с трудом поверили, что она уже бабушка. Но такой статус она получила три года назад, когда у ее сына родился малыш Лев.

Примечательно, что в то же время и сама телеведущая родила ребенка. Вместе с молодым мужем Игорем Макаровым она растит дочку Марию. Девочка уже хорошо разговаривает и любит наряжаться, как мама.

Несмотря на то, что Кудрявцева много времени посвящает работе, свой выходные она посвящает семье. На этот раз блондинка нарядилась в блестящее платье и босоножки, чтобы покрасоваться у елки. А вот вечером ее трехлетняя дочка стала разглядывать елочные игрушки. Мария была в платье с рюшами цвета клубничного йогурта. Она трогала все игрушки, стараясь ничего не упустить.

«Как красиво!» — отметила Лера. «Это как жар-птица. А это все нравится. Ах, я какой-то нашла, который не смотрела», — сказала малышка. «Ой, красота какая», — призналась телеведущая.

Она так засмотрелась за дочкой, что подошла слишком быстро. Телефон коснулся головы Марии. Девочка была удивлена.

«Эй, ты что меня стукаешь!» — возмутилась она. «Прости доча, я случайно!» — сказала звезда.

Потом Мария села на трехколесный велосипед. Кудрявцева предложила ей покататься, но девочка сначала сомневалась, так как хотела и дальше любоваться елкой. Но потом малышка сделала круг по особняку.

«Ого, ты гоняешь!» — удивилась Лера.

Поклонники восхитились дочкой телеведущей. Многие отметили, что она копия мамы. «Какая Маша очаровательная», «Прелестный ребенок», «Просто зажигалочка», «Такая милая, все нравится», — стали писать пользователи Сети.

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