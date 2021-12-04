Навка и Шпица расплакались на «Ледниковом периоде» под песню о маме

Агата Муцениеце не из тех, кто с самого начала блистала в «Ледниковом периоде». Ей пришлось непросто и к девятому выпуску она достигла своего пика.

Актриса и фигурист Александр Энберт танцевали под композицию «Мама» и номер довел до слез не только зрителей, но и членов жюри. Татьяна Навка и Екатерина Шпица смахивали слезы.

Агата сама мама двоих детей, а еще за ее выступлением по видеосвязи наблюдала ее мама, которая находится в Риге, так что ошибиться было нельзя.

«Не было никакой грязи. Прекрасный номер с очень интересными и трогательными элементами, которые не были специально выдуманы. Спасибо вам. Илюша, вам спасибо отдельное», — расчувствовалась Татьяна Тарасова.

Кстати, она поставила паре максимальные оценки за технику и артистизм. Такие же баллы им присудили остальные члены жюри.

«Тронули, очень милый номер. Мы с Катюшей разрыдались, что значит мама», — сказала Татьяна Навка, вытирая набежавшие слезы.- «Я помню, когда моя мама сидела в зале, я знала, что не запнусь и обязательно выиграю. Ты тоже каталась, как никогда и тронула нас до глубины сердца».

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