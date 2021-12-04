«А это что за красота?»: Муцениеце в укороченном жакете и струящихся брюках в пол вышла на красную дорожку

Агата Муцениеце является известной актрисой с латвийскими корнями. Она прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа». Актриса раньше состояла в браке с Павлом Прилучным и подарила ему детей Мию и Тимофея.

Но год назад они расстались. Теперь артистка не только живет в квартире, а не в доме, но и стала больше сниматься в новых проектах. Она даже показала свои возможности в «Ледниковом периоде».

Муцениеце привыкла быть открытой с поклонниками. В последнее время она все чаще выходит в свет. На публике она появляется в вечерних платьях или костюмах.

3 декабря актриса посетила премьеру фильма «Честный развод», в котором сыграла главную роль с Александром Робаком. Для такого случая она выбрала черный костюм с чокером в виде розы на шее. Укороченный жакет подчеркнул ее талию, а струящиеся брюки в пол палаццо визуально сделали ее стройнее.

Когда Агата позировала на красной дорожке у постера с фильмом, то над ней подшутила коллега.

«А это что за красота? Ты там к Робаку сильно близко не подходи! Он уже занят!» — заявила актриса Наталья Земцова.

Поклонники в свою очередь поразились тому, какая Муцениеце стройная. Многие адресовали ей комплименты. «Вы такая женственная, такая красивая», «Боже, какая тонкая талия», «Этот нежный макияж придали шик этому образу», «Просто прелесть», «У вас роскошная талия», «Какая вы чарующая», «Очень красивый образ», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.