«Используйте презервативы»: Катерина Шпица обнажилась ради разговора о СПИДе

В первый день зимы во всем мире вспоминают о борьбе со СПИДом.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В эту дату популярная актриса Катерина Шпица опубликовала в Instagram полуобнаженную фотографию, решив таким образом привлечь больше внимания к разговору о коварной болезни.

36-летняя звезда кино напомнила, что проблема СПИДа касается не только наркоманов и гомосексуалистов. Она привела цифры официальной статистики, согласно которой на сегодняшний день число инфицированных в России составляет 1,06 миллиона человек. А в прошлом году от этой болезни умерли 37 тысяч.

«Им заражаются и благополучные юные девушки, вступая в первый в жизни половой контакт, находясь в отношениях, которые считают моногамными. Каков процент людей, которые сдают анализы на ИППП, прежде чем отказаться в своих сексуальных отношениях от презервативов? Эта цифра стремится к нулю!» — пишет Шпица. «Если партнер не хочет использовать презерватив, надувая губы и обиженно говоря: «Ты что, мне не доверяешь?» — гоните в шею! Это не любовь — это глупость и опасная самонадеянность. Используйте презервативы сами, суйте их в карманы своих детей-подростков, говорите с детьми о правилах секса».

Актриса отметила, что данную проблему усугубляет невежество людей. Многие люди не знают, что, принимая терапию, зараженный может не передавать вирус своему партнеру и зачинать здоровых детей. А бесплатное лечение можно получить, встав на учет в ближайший центр по борьбе со СПИДом. Катерина призвала своих поклонников просвещаться насчет ВИЧ и посоветовала смелые журналистские репортажи на эту тему.

Но Teleprogramma.pro рекомендует в вопросах здоровья доверять официальным источникам. Вот какую памятку о СПИДе опубликовал Роспотребнадзор в преддверии 1 декабря.

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