Все в одной гамме: Навка в белоснежном платье с разрезом отметилась с Песковым и дочкой

Фигуристка поделилась кадрами с праздника, где смогла повеселиться в компании Филиппа Киркорова.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она продолжат выступать на льду, демонстрируя красочные представления. Фигуристка также растит дочку Надежду, которая пошла по маминым стопам.

Девочка уже приносит медали с соревнований. В этом году Навка создала новую постановку «Лебединое озеро». Она не скрывает, что в ней будет участвовать ее наследница. А пока у девочки есть возможность отдохнуть.

На днях Татьяна показала, как ее дочка гуляет и убирает снег во дворе. А так как фигуристка уехала выступать в Дубай, наследница не появилась на празднике Филиппа Киркорова, который устроил вечеринку в честь 10-летия дочки-Аллы Виктории. Но Навка поделилась кадрами, сделанными минувшей осенью, когда Надежда отмечала свое 7-летие. Тогда они все оделись в одной гамме.

Фигуристка была в белом платье миди с разрезом и черном жакете. Туфли дополняли ее образ. Дмитрий Песков надел брюки и молочный лонгслив. А вот маленькая Надежда была в пышном белом платье и с вуалью на лице. Кроха пожелала, чтобы праздник прошел в стиле семейки Адамс.

«Тематику своего праздника Надюша выбирала сама и она у нас весьма оригинальная! Мы прочувствовали всю многогранность любви и семейного счастья через готическую призму жизни семейки Адамс», — отмечала Навка.

Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что дочка фигуристки выглядела словно принцесса. Надежда получила много комплиментов. «У вас прекрасная семья и ты замечательная маленькая красавица!», «Надь ты умничка, у тебя большая семья-сестра, папа, мама, бабушка», «Просто прелестная девочка», «Все в белом, красиво», — стали писать пользователи Сети.

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