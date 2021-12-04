«Мы готовим тебе»: Галкина показал, как дочка Лиза в алом платье делает с братом бутерброды

Двойняшки начали спорить, что будет вкуснее. Они сами хозяйничали на кухне.

Максим Галкин уже 20 лет счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой. Они не часто появляются на публике вместе, но этой осенью им удалось посетить несколько праздников.

Более того, Примадонна отметилась в бутике Игоря Гуляева и насладилась игрой внука Никиты Преснякова в театре. Но и дома певица не скучает. Двойняшки Лиза и Гарри любят резвится в саду, а также уже сами хозяйничают на кухне.

Дочка Галкина любит есть икру. Она добавляет ее даже в кашу. В свое время девочка училась готовить вместе с мамой, которая славится своими блюдами. А вот теперь Максим показал, как двойняшки приготовили ужин из бутербродов. Лиза в алом платье с венком на голове раскладывала колбаску. Но потом она начала спорить с братом Гарри.

«О, папа звонит! Мы готовим тебе „Фломенко“» — заявил мальчик. «Нет, „Сальчичен“» — сказала Лиза. «Вы мое чудо», — восхитился детьми Галкин. «Конечно же Новый Год — это наш любимый семейный праздник, который полон сюрпризов не только для детей, но и для взрослых — не забывайте об этом!» — поделился он.

Поклонники восхитились наследниками супругов. Многие отметили, что Лиза обладает актерским талантом. «Гарри прям копия папы», «Дети чудо», «Лиза актрисой будет скорее всего. Такая артистичная и харизматичная. Мне кажется камера ее любит», «Чудесная семья! Обожаю вас», «Дети живые и естественные», «Самые милые детки», «Лиза прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.