«Пора папаню атаковать!» : Лиза Галкина в дутом пуховике и шапке с помпоном поиграла в снегу с братом

Максим Галкин является юмористом. Он счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Накануне артист дал концерт в Москве. Он был рад встрече с публикой. Однако большую часть времени Максим посвящает семье.

В замке в деревне Грязь он все обустроил для комфортной жизни. У него с женой подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Малыши уже ходят во второй класс. Но они всегда находят время для игр.

4 декабря Галкин отправился гулять в заснеженный сад. Там не только установлены памятники, но и есть необычная игровая площадка в виде деревянного корабля. На ней резвились Лиза и Гарри. Двойняшки играли со снегом.

Дочка Примадонны утеплилась, надев не только дутый пуховик, но и пуховые штаны. Комплект дополнили шапка с помпоном и шарф в тон. Гарри тоже был в теплом пуховом костюме.

«Вперед!» — закричал мальчик. «Что у вас происходит?» — спросил Галкин. «Кто-то хочет украсть наш бассейн! Папа, у нас бассейн тут! Пап, смотри» — сказала Лиза. «А вот это, да? А-а-а, он меня атакует!» — испуганно сказал артист, когда сын кинул в него снег. «Пора папаню атаковать!» — закричал Гарри. «На абордаж!» — присоединилась Лиза. «Ну все, прихлопну» — отметил мальчик. «Мамочки!» — сказал юморист, убегая. «Иду на помощь!» — крикнула дочка звезды. «К кому?» — уточнил Максим. «К Гаррику!» — ответила она.

Игры малышей умилили поклонников. Галкин выложил видео в соцсети, показав, как проводит выходной. Он ранее признавался, что у них дома никогда нет ссор. По его словам, на детей никто не поднимает голос. Максим подметил, что за этом следит Пугачева, так как ему порой хочется прикрикнуть. Пользователи Сети восхитились тем, как прекрасно ладят двойняшки. Многие оценили и то, как сад преобразился с приходом зимы.

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