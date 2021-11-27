«Кристина с Мишей приехали!»: Галкин заснял, как двойняшки Лиза и Гарри встречают свою сестру

Алла Пугачева уже давно стала кумиром многих россиян. Она теперь выступает только по особым случаем или радует своим вокалом друзей. В замке певицы регулярно проходят застолья.

Максим Галкин еще недавно был на гастролях, но теперь вернулся домой. Пока он приглядывал за детьми, Алла Борисовна смогла провести время, гуляя и делая покупки. Она похвасталась новым нарядом.

А вот вечером в замке собралось много народу. Сначала у певицы гостила внучка Клавдия. Девочка повеселилась вместе с Лизой и Гарри. Малыши устроили дискотеку в холле.

Потом к дому подъехала машина и все сбежались в окну. Галкин заснял, как Кристина выходит из автомобиля. В это время дети прыгали у окна. Клавдия с нетерпением смотрела на крыльцо. Она даже продолжала танцевать.

«Встречаем Кристину! Кристина с Мишей приехали!» — объявил Максим. «Вот это папа зажигает! Я говорю, папаня зажигает!» — заявил Гарри, наблюдая за отцом.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что внучка Примадонны подросла. «Какие хорошенькие», «А ни знают, что это сестра?», «Ну прям радости столько! Это так мило», «Гарри решил, что папа воодушевлен», «Какие они прелестные», «У вас дома всегда так весело», «Это замечательные кадры», «Жаль, что мы не увидели объятий», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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