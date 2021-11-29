«Гениальный ребенок»: Кудрявцева показала, как трехлетняя дочка в комбинезоне читает стихи

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка теперь ведет шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись».

А вот свободное время ей нравится проводить с семьей. Ее редко можно встретить на светских раутах. Обычно вечерами она играет с трехлетней дочкой Марией. Малышка уже разговаривает и порой даже командует дома.

Недавно Лера нарядила елку вместе с мужем Игорем Макаровым. Они не обошлись без декоратора. Накануне, в День матери, телеведущая поделилась трогательными видео.

Она засняла, как малышка в спортивном комбинезоне цвета сочной травы читает стихи у елки. Малышка наизусть выучила несколько стихотворений. Она выглядела уверенно и постоянно жестикулировала. Ее прическу украсили красные банты.

«Моя любовь. Мария Игоревна», — написала звезда.

Не только поклонники, но и звезды восхитились наследницей Кудрявцевой. «Гениальный ребенок», — отметила Лариса Гузеева. «Солнышко Машенька!» — присоединилась Катя Лель. «Лапочка, какая сладкая», — изумилась Лариса Долина. «Какая куколка!», «Как же прикольно она разговаривает», «Ну что за конфетка», «Что за ребеночек! Я балдею от нее», — прокомментировали пост подписчики.

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