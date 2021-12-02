«Очень красивая»: Кудрявцева в блестящем платье оверсайз и на шпильках предстала в гостиной у елки

Телеведущая уже подготовилась к празднованию Нового года. Она похвасталась своим нарядом.

Лера Кудрявцева является телеведущей. Она с 18 лет строила карьеру и теперь ведет несколько передач. Более того, ее часто зовут на концерты, премии и другие мероприятия.

Телеведущая в этом году отметила 50-летие, но в это с трудом поверили даже ее поклонники. Лера обладает стройной фигурой, а на ее лице нет ни одной морщинки. Она по-прежнему любит наряжаться не только для появления на публике.

Кудрявцева не скрывает, что счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария. Телеведущая никого не пускает в свой загородный особняк. Но на этот раз она похвасталась наряженной елкой. Блондинка и сама решила приодеться.

Она предстала в блестящем платье цвета металла. Наряд оверсайз с поясом дополнили босоножки в тон. Лера разбавила гламурный лук плюшевым ободком с ушками.

«У меня самый Любимый праздник — Новый год. Всегда пытаюсь украсить дом и очень люблю эту суету. В этом году заранее поставили елку , чтоб настроение было как можно раньше Новогоднее. Эта чудесная елочка. Очень красивая», — высказалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что ее ногам могут позавидовать даже модели. «У вас как во дворце», «Какая елка, восторг, и вы очень красивая», «И атмосфера чудесная, и вы, Лерочка, здесь светлая, яркая, задорная и молодая!», «Милые ушки», «Бывают же такие красивые ноги», — прокомментировали пост подписчики.

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