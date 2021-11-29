Засмотрелась на мужа: Собчак в кожаном костюме горчичного цвета вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак давно стала знаменитостью. Она является телеведущей и журналисткой. Блондинка часто выходит в свет, поэтому в ее гардеробе есть наряды на любой случай в жизни.

Она регулярно берет интервью у знаменитостей. Также ей порой доводится вести свадьбы известных личностей. Стоит отметить, что даже для похода в магазин Собчак предпочитает наряжаться, так как знает, что на нее всегда обращено внимание публики.

А накануне Собчак отправилась на ужин, где собралось много известных персон. Она выбрала для такого случая кожаный костюм в горчичном цвете. Наряд с юбкой-футляром дополнили туфли.

Жакет с тонким поясом подчеркнул ее талию. Телеведущая распустила волосы и дополнили образ аксессуарами. Ксению сопровождал муж Константин Богомолов. Он был в черной рубашке и брюках, которые дополнял пиджак в крапинку.

«С таким лицом я всегда слушаю, когда он говорит», — отметила Собчак.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие адресовали ей с мужем комплименты. «Какие вы с Ксенией красивые рядом», «Поздравляю со стартом! Уверена, получится что-то особенное», «Ксения расцвела», «Какая вы гармоничная пара», «Ксения в таком интересном наряде», «И как налюбоваться», «Собчак прям не узнать! Какая красотка», — стали писать подписчики.

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