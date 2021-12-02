С шиком: Марина Юдашкина в мерцающем платье в пол появилась на гала-ужине в день рождения

Жена Валентина Юдашкина выбрала женственный образ для вечера в кругу звезд. Она решила отметить день рождения на светском рауте.

Марина Юдашкина уже больше 33 лет счастлива в отношениях с Валентином Юдашкиным. Она не раз оказывалась в центре внимания благодаря нарядам, которые создает кутюрье.

Стоит отметить, что Марина помогает ему не только вести бизнес, но и готовит дома, ведет хозяйство. Но когда блондинка выходит в свет, то способна затмить многих женщин. В своем элегантном возрасте она может похвастаться стройностью.

2 декабря Юдашкина отмечает день рождения. Но она не стала закатывать банкет, а отправилась на гала-ужин Vogue. Светская львица появилась на публике в алом мерцающем платье в пол. Тонкий пояс подчеркнул ее талию.

Именинница подобрала клатч в тон. Марина распустила волосы и сделала неброский макияж. Наряд изящно подал ее стройную фигуру. На гала-ужине она встретила Филиппа Киркорова и других звезд.

Именинница затмила многих гостей. Но она соблюла дресс-код. Яна Рудковская, тоже пришла в алом платье, как и другие известные персоны.

Поклонники осыпали Марину с комплиментами и поздравили с 63-летием. «Шикарная, умная, потрясающая женщина», «Хороша», «Что за дива», «Просто крутая», «Очень стройная», «Вам 63! Я в шоке», «Как вам идет алый цвет», «Похоже, все обомлели», «Ну это потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.

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