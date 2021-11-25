66-летняя Долина в белоснежном платье и «золотых» туфлях подчеркнула фигуру на новогодних съемках

Певица выбрала элегантный наряд для встречи Нового года. Ее аутфит оценила fashion-стилист Анастасия Левицкая.

Лариса Долина уже много лет строит карьеру на сцене. После того, как она снялась в липе на хит Погода в доме«, прошло много лет. Но певица продолжает удивлять поклонников не только новыми треками, но и своим моложавым видом.

За последний года она преобразилась, похудев больше чем на 20 килограммов. Артистка сменила гардероб и теперь не боится носить мини и молодежные образы.

На днях Лариса Александровна оказалась на съемках «Голубого огонька». Она поделилась кадрами, на которых выходит из автомобиля в черных брюках и элегантном пальто.

А вот для появления на публике артистка приготовила два образа. В гримерке она предстала в белоснежном мини-платье с золотыми пайетками. Наряд подчеркнул ее точеные формы. туфли-лодочки золотистого цвета дополнили образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. Но на сцене она оказалась в мерцающем платье на запах. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила fashion-стилист Анастасия Левицкая.

«Лариса Долина выбрала белое платье с яркими золотистыми элементами. Для своих лет у певицы отличная фигура, так почему бы ее не показать. Платье прекрасно показывает фигуру певицы. На мой взгляд если бы платье было просто белое, без золотых элементов, то выглядишь бы более удачно. Золотистые узоры дешевые образ и выглядят неактуально на платье. Лаконичное белое платье в пайетках любой длины — вот что действительно модно в этом году», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Обучалась в Санкт-Петербургской школе телевидения, курс от skillbox «Fashion-стилист». Имеет 2 года опыта работы.

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