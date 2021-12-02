Само очарование: Равшана Куркова в лавандовом свитере и кюлотах отметилась на шопинге

Равшана Куркова родилась в Ташкенте. Она смогла стать популярной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей в кино. Ее можно увидеть в картинах «Балтийский рубеж», «Нереальная любовь», «Чернобыль».

Обычно она скрывает свою личную жизнь, но недавно артистка показала сына Гаспара. Малыш родился не так давно, но уже вместе с мамой бывал на съемочных площадках.

Примечательно, что Равшана обладает стройной фигурой. Более того, поклонники восхищаются моложавым видом 41-летней актрисы. На этот раз она отправилась на шопинг.

Брюнетка отличается своим сдержанным стилем. Она предстала в бутике в лиловом свитере и черных кюлотах. Наряд подчеркнул ее стройность. Лоферы на толстой подошве и сумка в тон дополнили ее лук. Она сделала объемную прическу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали комплиментами новоиспеченную маму. «Мне так нравится», «Образ стильный, гармоничное сочетание цветов», «Словно 16 лет», «Ботиночки что надо, да и в целом неплохо. Тонкость стиля», «Прекрасная, изумительная, восхитительная», «Юность в улыбке», «Какая вы очаровашка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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