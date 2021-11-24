«Мамино счастье»: Куркова восхитила кадрами с подросшим сыном Гаспаром своих коллег

Актриса призналась, что ее наследнику полгода. Малыш поразил Марину Александрову, Дарью Субботину и других известных персон. звездная мама берет его с собой на работу.

Равшана Куркова уже давно стала популярной актрисой. В ее копилке много ролей. Она снималась в фильмах «Мамы», «Балканский рубеж», а также в сериале «Ау нас во дворе». Артистка скрывает личную жизнь.

Она была в браке с фотографом Семеном Курковым, которому не смогла родить ребенка. Второй брак с Артемом Ткаченко тоже оказался недолгим. А в этом году она неожиданно сообщила, что стала мамой.

Куркова летом показала сына Гаспара. Она не стала утаивать, что отец крохи бизнесмен Сергей Амарян. Недавно появились слухи, что влюбленные расстались. Но актриса об этом умалчивает.

Зато она опубликовала новые фото с наследником. Оказалось, что ему уже полгода. На первом фото малыш стоит в куртке с принтом в объятиях мамы. У него светлые волосы и карие глаза.

На втором фото мальчик позирует в свитере на руках у родительницы. На еще одном кадре он сидит в машине в джемпере и слюнявчике.

«Все эти полгода Гаспар поддерживал маму на съемках и сразу влюбил в себя всю нашу команду», — рассказала звезда. «Мамино счастье» , — добавила она хэштег.

Не только поклонники, но и друзья были восхищены тем, как похож малыш с мамой. «Как тебе идет», — заявила Марина Александрова. «Счастливые», — заметила Дарья Субботина. «Сладкий пирожок», — отметила певица Меседа Багаудинова. «Мамин взгляд», «Когда вы успели родить?», «Какой же он красивый», «Какой прелестный малыш», «Какой хорошенький», «Похож и на маму, и на папу», — прокомментировали пост подписчики.

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