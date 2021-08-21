«Мое сердце растет вместе с сыном»: Равшана Куркова перестала скрывать своего ребенка

Равшана Куркова является известной актрисой. В ее копилке десятки разных ролей в фильмах и сериалах. Однако о личной жизни она предпочитает умалчивать. Девушка была в браке с фотографом Семеном Курковым, а потом несколько лет прожила с коллегой Артемом Ткачевым. Последние десять лет артистка умалчивала о своих романах. Равшана каждый раз отвечала на вопросы поклонников о личной жизни, что если она что-то не показывает, то это не значит, что она одинока.

21 августа Куркова решила сделать признание. Она стала мамой, по всей видимости, в прошлом году. Своего ребенка актриса скрывала, но теперь решила показать его общественности. Звезда кино поделилась кадрами, на которых позирует с пухлым малышом на руках. Она отметила на снимках совладельца боксерского клуба Rocky Road Сергея Амаряна. Он является папой ребенка. Кроху назвали Гаспаром. Ранее ходили слухи, что Равшана живет с сына миллиардера из Карабаха. Теперь она косвенно подтвердила эту информацию.

«Мое сердце растет вместе с сыном. И конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», — написала звезда.

Поклонники принялись поздравлять 40-летнюю маму. Многие отметили, что у нее очень красивый ребенок. «Сладкие, счастье бесконечное», «Ничего себе! Равшана, наши вам поздравления! Вы такие чудесные!», «Счастье! В добрый путь материнства!», «Да ладно! Это ваш сын?», «Гаспарчик», — прокомментировали пост подписчики.

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