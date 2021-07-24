Невесомая красота: Куркова, Брежнева, Гагарина и другие звезды носят ультрамодные сарафаны

Это лето выдалась жарким во многих странах. Когда в гардеробе множество костюмов, платьев и юбок, хочется иметь еще один, но универсальный образ. Тем более в солнцепек надо чувствовать себя комфортно. Не удивительно, что набирают популярность сарафаны. Они теперь выглядят более современно и пользуются успехом у стилистов. О главном тренде лета рассказала читателям портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Елена Бестави.

«В этом сезоне сарафаны как никогда близки к своим корням. Ведь иранское serāpā, от которого пошло название, означало у себя на родине род длинной одежды. А уже позже, в 14 веке, на Руси сарафанами начали называть платья без рукавов. И в зависимости от ткани, это вариант на все времена года», — отметила эксперт.

Полина Гагарина

Платья любая девушка подбирает под свой вкус, поэтому сарафаны бывают с узорами, монохромные, короткие и длинные. Полина Гагарина обладает хрупкой фигурой, которую любит подчеркивать: она выбрала белый сарафан с открытой спиной. Ко всему прочему, наряд украшал цветочный принт.

«Цветочные. Цветы могут быть самые разнообразные. Выбранный Полиной принт с яблоневым цветом на белом фоне созвучен с пасторальной темой, модной в этом сезоне. Сельский стиль может быть нетривиальным и изысканным. Полине сарафан добавил девичьей романтичности», — пояснила Бестави.

Марина Юдашкина

Жена кутюрье Марина Юдашкина в свои 62 года может похвастаться моложавым видом. Она любят наряжаться. В ее коллекции есть сарафан в горизонтальную полоску. Так как у нее стройная фигура, светская львица не боялась, что узор будет ее полнить. Она выбрала фасон, подчеркивающий стройные ноги и талию.

«Полоска. Тоже может быть разной. На Марине Юдашкиной сарафан в стиле casual. Контрастные пуговицы задают вертикаль, которая придает силуэту еще больше стройности. При выборе более легких тканей, образ будет более легким и воздушным», — отметила Елена.

Равшана Куркова

Равшана Куркова в 40 лет любит носить платья. А так как она предпочитает выглядеть естественно, то редко красится и делает укладку. Актриса носит сарафан длины миди голубого цвета с неброским принтом, что говорит об элегантности. А тонкие бретели подчеркивают хрупкость и нежность Равшаны. Такой лаконичный наряд только украсил девушку и даже визуально ее омолодил.

Алсу

Многие знают певицу Алсу. Она обладает красивым голосом и эффектной внешностью. При этом певица часто появляется на публике в элегантных образах. Артистка во время встречи с подругами отметилась в белом сарафане на пуговицах с карманами и поясом.

«Тема сарафанов и платьев на пуговицах — еще одна модная тенденция. Белый сарафан на Алсу в стиле сафари смотрится и строго, и женственно, одновременно. Летом белый цвет, цвет чистоты, хрупкости и невинности, как никогда уместен. В упомянутой пасторальной теме, белый цвет в кружевных изделиях очень романтичен», — высказалась эксперт.

Валерия

Певица Валерия в 53 года не боится экспериментировать, а так как у нее спортивная фигура, она часто носит открытые наряды. В ее гардеробе есть сарафан с длинной юбкой цвета экрю.

«И еще одна отличительная деталь этого сезона — это воланы. Во всех проявлениях! Модели с рюшами, с оборками, многослойными воланами. Каждая может выбрать то, что ей подойдет больше всего. Валерия остановила свой выбор на многоярусных воланах. Эта модель делает ее образ хрупким, словно фарфоровая статуэтка», — пояснила Бестави.

«Именно длинные сарафаны из легких тканей в тренде этого сезона. Открытые, с обнаженной спиной или плечами, как у Полины Гагариной и у Валерии. Более консервативные, как у Алсу и Марины Юдашкиной», — добавила эксперт. «Здесь каждый выбирает для себя в соответствии со своим стилем, фигурой или конкретной имиджевой ситуацией», — подчеркнула она.

Анна Нетребко

Анна Нетребко обладает нестандартной фигурой, но она любит выглядеть ярко, а с помощью нарядов свободного кроя певица скрывает недостатки своей фигуры. Во время путешествия по Европе она отметилась в разных сарафанах, но все они были насыщенных оттенков. Также Анна украшала каждый образ аксессуарами. Оперная дива не скрывает, что умеет привлекать к себе внимание.

Вера Брежнева

Вера Брежнева в этом сезоне тоже обратила внимание на сарафаны. Она отметилась в платье оверсайз из струящейся ткани. Наряд смотрелся объемно, но при этом визуально стройнил артистку.

«Я всегда равнодушно относилась к розовому цвету. Выбирала его только если была какая-то необходимость. Но когда мы начали работу над треком „Розовый дым“, я начала замечать розовый во всем и везде. В одежде, в интерьере, в интернете, на людях. Начала замечать, реагировать на него и выбирать его. Таким образом у меня теперь появился даже розовый сарафан», — призналась Вера.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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