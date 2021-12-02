Не по размеру: Джанабаева в алом платье с рукавами-буфами не скрыла изъяны фигуры

Альбина Джанабаева уже давно стала певицей. Она выступала в составе группы «ВИА Гра». Благодаря этому коллективу певица познакомилась с Валерием Меладзе и потом стала его женой.

Их отношения длятся уже больше 20 лет. У них подрастают дети — Константин, Лука и Агата. Артистка стала мамой в третий раз только в апреле этого года. Она не сразу смогла вернуться в форму, но умело подбирает себе женственные наряды.

Недавно Альбина вернулась из отпуска. Она пополнила гардероб обновками. На днях певица отправилась на коктейльный вечер Яны Расковаловой. Для такого случая она выбрала яркий образ.

Артистка подчеркнула фигуру с помощью алого платья с рукавами-буфами. Наряд дополнили черные босоножки. Джанабаева подчеркнула свою талию. Она позировала с черной сумочкой.

Поклонники посчитали, что наряд не по размеру. Они заметили складки в области живота. Но многие восхитились тем, как выглядит жена Меладзе. «Вау, какая красивая! Ну, собственно, как всегда! Блистаете! Невероятная!», «Роскошное платье. Вам идет красный», «Как-то слишком облегает», «Вам лучше носить оверсайз, так будете стройнее», «Ноги выдали лишние килограммы», «Какие икры», — стали писать пользователи Сети.

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