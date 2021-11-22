Юбка макси, блузка или джинсы клеш: Джанабаева показала три образа с алыми туфлями

Альбина Джанабаева уже давно живет в браке с Валерием Меладзе. А их отношения длятся еще дольше. Их сын Константин уже взрослый. Певица растит малыша Луку и дочку Агату, которая родилась в этом году.

Артистка не сразу вернулась в форму. Но она умело маскирует изъяны фигуры с помощью нарядов. Недавно жена Меладзе отдохнула на море с детьми. Теперь она снова находится в Москве и посещает светские рауты.

На днях Альбина в черном платье в пол появилась на премии. А теперь она оказалась на съемках, где устроила импровизированный показ мод. Сначала певица примерила джинсы клеш и алую рубашку с принтом.

Потом она сменила наряд на воздушную шифоновую юбку пудрового цвета и свитер в розовом цвете. А напоследок Джанабаева облачилась в кожаную юбку кремового цвета и алую блузку. все образы дополняли красные туфли-лодочки.

Поклонники были восхищены многодетной мамой. Многие одарили ее комплиментами. «Держите меня , я сейчас упаду от этой красоты», «В розовом свитере и юбке — огонь», «Очень нежный, женственный второй образ», «Ой все так красиво», «Шикарные наряды», «Самый топовый это 1, но а вообще вам идет все три вида! Вы прекрасны!», «Вы хороши», — прокомментировали пост подписчики.

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