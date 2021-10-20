На море в октябре: Джанабаева в нежно-розовом платье запечатлелась с дочкой на побережье

Альбина Джанабаева является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она уже давно счастлива в браке с Валерием Меладзе. У влюбленные есть сыновья Константин и Лука. Они редко показывают наследников, предпочитая оберегать их от лишнего внимания. В этом году у пары родился еще один ребенок. Теперь Альбина воспитывает дочку Агату. Она часто гуляет с ней в саду.

А накануне жена Меладзе приехала на море. Она решила набраться сил перед наступлением зимы. Певица, как оказалось, взяла с собой детей. Она поделилась трогательными кадрами, запечатлев крохотные ножки дочки на пляже.

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А вот вечером Джанабаева отправилась на прогулку по побережью. Она предстала в шелковом нежно-розовом платье. В рюкзаке-кенгуру сидела ее наследница, которая была оплачена в плюшевый комбинезон желтого цвета и капюшоном. Они устроили прогулку и встретили диких коз, которые взбирались по песчаным склонам.

Поклонники восхитились редкими кадрами. Многие одарили комплиментами певицу. Фанаты посчитали, что ее дочка подросла. К слову, ей всего шесть месяцев. «Какая крошка», «У вас там цыпленочек», «Какая вы изящная», «Классно, когда можно попасть на море», «Вот это осенние каникулы», «Кроха впервые на море? Такая нежнятина», «Вы чудесная мама», «Прелестные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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