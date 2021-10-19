Пополневшая Джанабаева в шелковом платье миди и тунике с перьями не скрыла изъяны фигуры

Альбина Джанабаева раньше выступала с группой «ВИА Гра». Но уже давно она строит сольную карьеру. Певица состоит в браке с Валерием Меладзе. Они скрывали свой роман и даже после свадьбы не часто появляются на публике вместе. У пары есть сыновьями Константин и Лука. А в этом году артистка снова стала мамой, родив долгожданную дочку, которая получила имя Агата.

42-летняя звезда пока не вернулась в форму. Альбина большую часть времени проводит дома с деть. Но недавно она снялась в клипе, а на днях певица стала героиней шоу «Дуэты». Жена Меладзе не знала, с кем будет петь до последних минут. На сцене она предстала в шелковом платье миди оливкового цвета и тунике с перьями. Босоножки на каблуке дополнили ее лук. Но платье лишь подчеркнуло ее выпирающий животик.

Джанабаева спела с Сергеем Шакуровым. Она была рада такому событию. К слову, также в шоу приняли участие Алсу с дочкой Микеллой.

Поклонники признались, что им понравилось выступление. Многие также оценили женственный наряд артистки. «Шикарная! Номер, трогательный», «Альбина вы шикарная, Шакуров галантен», «Мне так нравится этот образ», «Вы настоящая, даже изъяны фигуры не прячете», После родов выглядите прекрасно«, «Стильная и очень похорошели после родов!» — прокомментировали пост подписчики.

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