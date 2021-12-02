Невестка Орбакайте в романтичной блузке со звездочками и кожаном жакете отметилась на вечеринке

В этом году Никита Пресняков отметил 30-летие. Она продолжает дело своих родных. Сын Кристины Орбакайте стал певцом и актером. В этом году он также принял участие в «Ледниковом периоде».

Его жена Алена Краснова является моделью, поэтому регулярно оказывается на фотосессиях. Недавно она провела вечер в компании возлюбленного дома. Они нарядили новогоднюю елку.

А 1 декабря невестка Орбакайте решила выйти в свет. Обычно она носит платья и юбки. Для появления на роскошной вечеринке Алена выбрала романтичной блузке со звездочками и кружевом, а также в мини-шортах и кожаном жакете. Она сделала макияж с акцентом на глаза. Жена Никиты повеселилась и насладилась выступлением Зиверт, которая предстала в комбинезоне с афро-прической.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Краснова. Многие отметили, что она обладает утонченностью. Более того, жена Никиты поддержала тренд на экокожу.

«Какая вы стильная и красивая», «Шикарнейшая», «Прекрасный образ», «Какая вы миленькая», «А где Никита?», «Люблю черный цвет», «Обожаю такой стиль», «В вас столько утонченности», «Никите так повезло», «С такими стройными ногами можно носить все», «Какая вы красотка», «Очаровательная», — стали писать пользователи Сети.

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