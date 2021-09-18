Приехал с подарками: Никита Пресняков повеселился на вечеринке Лизы и Гарри Галкиных

В семье Аллы Пугачевой почти все тянутся к творчеству. У дети Лиза и Гарри только пошли во второй класс, но уже разговаривают нескольких языках, любят танцевать, играть на фортепиано и устраивать представления для родителей. 18 сентября они отметили свой день рождения. В честь восьмилетия двойняшек родители устроили вечеринку. Максим Галкин заснял зал, аниматоров и кэнди бар.

На праздник приехала Кристина Орбакайте, а потом и ее сын Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой. Он привез подарки для именинников. Малышка Лиза была в пышном белом платье. Она с радостью разглядывала, что ей привез родственник.

«Это краски», — делился Никита.

«С днем рождения, Гарри!» — также крикнул он.

«Спасибо», — ответил малыш.

Не только Пугачева веселилась на вечеринке, но и Галкин. Он едва успевал снимать все, что происходит. За столиками сидели гости, а вот дети бегали, играли и танцевали. К слову, Никита был в клетчатой длинной рубашке, а его жена в топе и кожаной юбке цвета карамели. В какой-то момент к ним подошла Орбакайте. Звездная семья стала танцевать вместе.

«Сегодня будет супер весело. День рождения Гарри и Лизы в стиле «Звездных войн», — отметила Алена.

Поклонники восхитились тем, как выглядят Алла Борисовна. Многие также одарили комплиментами Никиту. Накануне он выступил в театре, где сыграл одну из главных ролей. При этом он нашел силы, чтобы прийти и поздравить малышей.

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