«Уютный вечер»: невестка Орбакайте в свитере оверсайз запечатлелась дома с внуком Пугачевой

Никита Пресняков родился в звездной семье. Он с юных лет тянулся к творчеству. Теперь сын Кристины Орбакайте певец и актер. В этом году он начал играть в театре, а со своей рок-группой артист выступает уже много лет.

Примечательно, что у Никиты уже есть жена. Он счастлив в браке с Аленой Красновой. Пара живет в квартире, которую на свадьбу им подарила Алла Пугачева.

Недавно Никита покинул шоу «Ледниковый период». У него появилось больше свободного времени. Недавно он повеселился с женой на концерте. Примечательно, что пара уже нарядила елку.

Они выбрали игрушки в белых и серебристых тонах. А 25 ноября влюбленные вместе провели вечер. Алена предстала в свитере оверсайз. Она запечатлелась вместе с внуком Пугачевой дома.

«Уютный вечер», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от редкого совместного фото супругов. Многие одарили их комплиментами. «Какие вы прекрасные», «В этих кадрах все идеально», «Как классно», «Просто идиллия», «Никита уже такой отдохнувший», «Вы прям созданы друг для друга», «Даже собака попала в кадр», «От ваших глаз веет любовью», «Это прекрасно», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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