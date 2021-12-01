«Спасибо, что в трусиках»: Рудова кокетливо задрала подол платья в машине, обнажив изящные бедра

Актриса нарядилась для выхода в свет и успела пошалить в машине.

Наталья Рудова в этом году отметила 38-летие. Она снималась в сериале «Универ. Новая общага», а также в картине «Татьянин день». По словам самой актрисы, ей часто предлагают играть роковых красавиц.

Но сама блондинка мечтает о более интересных ролях. При этом в обычной жизни она не перестает держать себя в форме. Артистке нравится выглядеть привлекательно в любых ситуациях.

Рудова в последнее время часто хвасталась стройной фигурой. Ей удалось похудеть, поэтому она без стеснения позировала в белье. А вот для появления на публике она выбирает соблазнительные образы, подчеркивающие ее достоинства.

На этот раз актриса запечатлела себя перед выходом в свет. Она облачилась в черное платье в пол с пикантным разрезом. Туфли на шпильке и сумка дополнили ее аутфит.

Пока Наталья ехала на заднем сидении автомобиля, она решила пошалить. Актриса задрала подол наряда и обнажила свои изящные бедра. При этом она игриво улыбалась.

Поклонники были сражены тем, как выглядит блондинка. Многие стали писать ей комплименты. «Какая роскошная девушка», «Ну это шик и блеск», «Какая вы стройная», «Наталья, что за дива», «Ох, вот это ножки», «Спасибо, что в трусиках», «Ой, какая сдоба», «Вам идут такие образы», — прокомментировали пост подписчики.

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