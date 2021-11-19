«Ох, как близняшки налились»: Рудова в тонком платье без лифа оголила упругий бюст на камеру

Наталья Рудова продолжает сниматься в кино. Она успела отметиться в десятках разных кинолент. Блондинка прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день».

Но потом она признавалась, что ей предлагают однотипные роли. Стоит отметить, что Наталья обладает стройной фигурой. В свои 38 лет она активно занимается спортом. Звезда не торопиться замуж, поэтому дразнит мужчин смелыми видео.

Этой осенью Наталья похудела. Она стала еще чаще позировать в мини-бикини. Более того, у актрисы порой очень откровенные платья. На вечеринках она всегда привлекает к себе внимание.

18 ноября артистка решила нарядиться дома. Она позировала перед камерой в тонком платье кораллового цвета. Рудова засветила свой роскошный бюст во всей красе. Она подразнила ложбинкой греха фанатов, так как была без лифа.

Поклонники были сражены. Многие одарили комплиментам длинноногую блондинку, но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Моя козочка! Ох, как близняшки налились», «Ну декольте внушительное», «Вы умеете соблазнять», «Это лучший вид», «Шальная императрица», «Какие бугры соблазна», «Не перестаете будоражить», «Наталья, прикройтесь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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