«Ну очень откровенно!»: Рудова в бикини из маленьких треугольников засветила свою «сдобу»

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. У нее появилась армия поклонников, когда она снялась в сериале «Татьянин день». Потом актриса пополнила копилку множеством ролей. Она даже снялась обнаженной в картине «Бихэппи».

Стоит отметить, что в обычной жизни блондинка тоже не стесняется оголяться. При этом она много работает над собой, чтобы хорошо выглядеть. Этой осенью артистка успела похудеть.

Уже несколько месяцев Наталья не ездила на море. Она признавалась, что не может быть без солнца и морского бриза. Но пока в купальнике актриса щеголяет дома. Она запечатлела себя в коралловом мини-бикини.

Актриса позировала перед зеркалом, блеснув пышным декольте в лифе. Она похвасталась и рельефным прессом. Рудова не упустила возможности и засветила свои бедра, повернувшись боком.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие были в восторге от ее точеной и спортивной фигуры. «Ну очень откровенно!», «Тугой орешек», «Такая сдоба, что хочется помять», «Ну вы просто куколка», «Какая красивая, просто идеал», «Ох, а как можно так выглядеть? Ну как?», «Вы просто божественны», «Ваш пресс как трека», «Просто красивые мышцы! Это кайф», — прокомментировали пост подписчики.

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