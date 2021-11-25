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Крупным планом: Наталья Рудова в бикини преподнесла пышный бюст с упругими «вишенками» прямо в камеру

Красотка обожает любоваться собой в зеркале и часто снимает это на камеру.

Крупным планом: Наталья Рудова в бикини преподнесла пышный бюст с упругими «вишенками» прямо в камеру
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» Наталья Рудова нынешней осенью активно худеет. Актриса стремится сделать свое тело идеальным, много трудится над рельефом живота, и уже смогла избавиться от 7 килограммов.

Очередное «контрольное взвешивание» Рудова провела в микроблоге. В видеоисториях Instagram красотка предстала в мини-бикини сверкая своими соблазнительными формами.

Подписчики давно приметили пикантную особенность организма Рудовой — вместе с объемами фигуры почему-то не похудела грудь. Причем, она заметно округлилась и как будто стала больше.

Сама Рудова невероятно рада этому факту. Красотка не стесняется демонстрировать свои прелести крупным планом, и этот раз не стал исключением.

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