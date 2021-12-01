Сама элегантность: 62-летняя Юдашкина в платье-футляре и сапожках подчеркнула стройную фигуру

Возлюбленная модельера посетила израильский культурный центр в Москве. Она встретилась с художником Михаилом Молочниковым и увидела его работы.

Марина Юдашкина больше 30 лет счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Она стала его главной музой и опорой. Порой жена модельера появляется на публике в нарядах, созданных маэстро.

Несмотря на то, что она частая гостья на светских раутов, Марина сама ведет хозяйство и любит готовить. Она не раз хвасталась своим огородом. А теперь с наступлением зимы возлюбленная кутюрье ходит в гости и на премии.

А 1 декабря Юдашкина посетила израильский культурный центр в Москве. Она встретилась с художником Михаилом Молочниковым и увидела его работы.

Для такого случая жена модельера облачилась в силуэтное платье-футляр темно-изумрудного цвета. Наряд дополнил тонкий пояс, сделавший акцент на талии, а также сапожки на каблуке. Марина сделала нюдовый макияж и распустила волосы.

«Натив — израильский культурный центр в Москве, пригласили на очень интересную выставку художника Михаила Молочникова, Еврейский „Алфавит 22“ из интервью художника — он изображает алфавит в виде города, основная буква-Йуд, она везде и ее он изображает в виде птицы, для него каждая буква является символом! И когда мы смотрим на буквы, то видим много символов!» — поделилась светская львица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Юдашкина в 62 года. Многие одарили ее комплиментами. «Вы просто сама элегантность», «Ну кака стройняшка», «Столько готовите и такая талия», «Вы изумительно выглядите», «Вашей утонченности можно позавидовать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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