«Получился дресс-код»: Марина Юдашкина случайно оделась в одном стиле с Нелли Кобзон

Жена модельера отметилась на премьере фильма «Бумеранг». На ковровой дорожке она встретила подруг.

Марина Юдашкина уже больше 30 лет счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Она является его музой и опорой. Светская львица часто готовит дома и даже занимается огородом. При этом она часто выходит в свет.

Юдашкина носит женственные наряды. Многие платья для нее создал муж. К слову, в 62 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Накануне супруга кутюрье появилась на публике.

Возлюбленная Валентина пришла на премьеру фильма «Бумеранг». Там Марина позировала на ковровой дорожке в монохромном образе. Она выбрала прямые брюки и блузку.

Пояс подчеркнул ее талию. так вышло, что светская львица встретила подруг, которые оделись с ней в одном стиле. Нелли Кобзон была в блузке с широкими пуговица и брюках скинни. Блондинки запечатлелись вместе.

«На премьере фильма Бумеранг с Катей Добрыниной и Нелли Кобзон, получился дресс-код», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юдашкина. Многие отметили, что в таком образе она выглядит еще стройнее. «Все красотки», «Какая вы красивая девушка! Одно восхищение», «На вас всегда приятно смотреть и учиться стильно одеваться без какой-то вычурности», «Мариночка, вы невероятная красотка! Браво!», «Ах, эти обворожительные блондинки!» — прокомментировали пост подписчики.

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