Элегантный монохром: Юдашкина в двубортном пальто и брюках-дудочках вышла на променад

Жена Валентина Юдашкина оказалась на Патриарших прудах перед ужином. Она похвасталась стильным осенним аутфитом.

Марина Юдашкина уже больше 30 лет счастлива в отношениях с Валентином Юдашкиным. Она н только балует его домашней едой, занимается огородом и домашним хозяйством, но и зачастую сопровождает на мероприятиях.

Для модельера возлюбленная стала главной опорой и музой. Зачастую она носит наряды, которые он сам создает. Не не так давно светская львица в черном мини-платье побывала на празднике Ольги Орловой.

Для простых прогулок Марина тоже любит наряжаться. На этот раз она отправилась в центр Москвы, чтобы поужинать с подругой. Для такого случая жена маэстро выбрала монохромный лук в черном цвете.

Брюки-дудочки подчеркнули ее стройные ноги. Она также надела двубортное пальто свободного кроя. Юдашкина дефилировала по Патриаршим прудам. Она решила насладиться хорошей погодой.

«Прогулка перед ужином с Катюшей. Патрики. Всем хорошего вечера!» — написала светская львица.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Марина в 62 года. Многие адресовали ей комплименты. К слову, двубортные пальто пользуются популярностью. Алсу, Ксения Бородина и другие звезды носят их этой осенью.

«Какая же вы красотка», «Марина, вы само очарование!», «Очаровашечка! Ваша энергетика настолько хороша, как и внешность», «Такая стильная», «Какая вы замечательная с летящей походкой, с задорной улыбкой и излучаете искренность и добро», — прокомментировали пост подписчики.

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