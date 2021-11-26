Высокие «челси», сапоги на шнуровке: невестка Орбакайте похвасталась самой модной обувью сезона

Алена Краснова примерила обновки. Она рассказала, с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно.

Алена Краснова уже четыре года состоит в браке с Никитой Пресняковым. Она стала частью звездной семьи. Кристина Орбакайте редко говорит о своей невестке, но они видятся на семейных праздниках.

Также зачастую Никита приходит с женой к бабушке Алле Пугачевой и играет с малышами Лизой и Гарри. В этом году сын Орбакайте много снимается на телевидении и играет в театре.

А вот его жена является моделью. Алена признавалась, что делает много покупок. Каждый раз она предстает на публике в новых нарядах. На этот раз она решила показать обновки. Невестка Орбакайте купила четыре пары обуви, которые в тренде в этом сезоне.

«Культовая модель кроссовок в этом сезоне исполнена с белым мехом. Очень актуальная комбинация разных фактур. Можно носить как с пуховиком, так и с пальто. Классика — черные ботинки на устойчивом каблуке с нескользящей тракторной подошвой. Сапоги со шнуровкой и золотыми деталями. Их можно надеть с кожаными шортами или мини-юбкой и косухой. И наконец высокие „челси“! Контрастные вставки черного цвета делают их универсальными на каждый день», — поделилась Краснова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие одарили ее комплиментами. К слову, Ольга Бузова, Агата Муцениеце и другие звезды тоже носят ботинки «челси» и кроссовки.

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