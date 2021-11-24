«Ну что за вид!»: Каменских в мини-юбке и «золотых» ботфортах подчеркнула свой «пышный орех»

Настя Каменских является украинской исполнительницей. Славу ей принес дуэт с Потапом, но уже не первый год она строит сольную карьеру. Певица продолжает исполнять танцевальные песни.

Она также любит одеваться женственно. В 34 года артистка продолжает носить мини-юбки и шорты. Более того, она без стеснения публикует кадры, на которых позирует в бикини. Не раз ее критиковали за откровенные фото.

Этой осенью Настя также часто ездит на съемки. Каждый раз она предстает в новом образе. Недавно певица позировала в тренче, а также хвасталась декольте в блестящем платье.

Теперь она побывала на съемках, где выступила со своим хитом. Артистка предстала в кожаном костюме темно-синего цвета и блузке лимонного оттенка. Золотые ботфорты завершили ее яркий аутфит. Наряд подчеркнул ее бедра.

«Смотрите live-премьеру песни „Обидно“ уже скоро на Вечере премьер», — написала звезда.

Примечательно, что поклонники были сражены ее нарядом. Одни восхитились тем, как выглядит певица, но некоторые посчитали образ неудачным. «Ух, как круто!», «Вы потрясающая и фигура у вас шикарная», «Ну что за вид!», «Юбка уже на талии», «Пятая дочка как у Ким Кардашьян», «Вы прям любите выглядеть в стиле 2000-х», «Талии нет, а бедра сливаются с ногами» — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.