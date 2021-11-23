«Ложбинка соблазна»: Каменских в мерцающем платье с пайетками обнажила «аппетитный» бюст

Настя Каменских уже много лет выступает на публике. Она славится не только своим вокалом, но и эффектной внешностью. Певица похудела к свадьбе с Потапом, но сохранила свою изюминку.

Поклонники часто сравнивают ее с американской звездой Ким Кардашьян из-за фигуры «песочные часы». Артистка часто подчеркивает свои достоинства с помощью нарядов. Она не боится экспериментировать с образами.

На днях Каменских предстала в шелковом костюме с перьями. Также она носила тренч с надписями и наряд из кожи. Теперь певица облачилась в мерцающее черное платье с золотыми пайетками.

Наряд не только подчеркнул ее талию, но и позволил показать роскошный бюст. Настя продемонстрировала на камеру ложбинку греха. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Наряд для выступлений — это то, что я всегда продумываю заранее.

За исключением аксессуаров. Они для меня очень важны. И я люблю выбирать их в моменте, следуя своему настроению, желанию и вдохновению», — поделилась звезда.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарное платье, все блестит», «Какова красота», «Потрясающая» , «Цепочка прям в ложбинке», «Вот это аппетитная ложбинка», «Это слишком», «Настя, ну какие бугры красоты у вас», Ложбинка соблазна», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.