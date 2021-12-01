«Ох уж этот зеркальный пол!»: Бородина в пышном алом платье и туфельках Золушки не скрыла прелести

Телеведущая устроила фотосессию. Она призналась, что была в игривом настроении.

Ксения Бородина давно стала телеведущей. Она признавалась, что работа на шоу «Дом-2» принесла ей не только славу, но и хороший доход. Теперь Ксения ни в чем себе не отказывает.

В этом году она развелась с мужем Курбаном Омаровым. Телеведущая теперь больше времени посвящает друзьям. Если раньше она вечера проводила дома, то теперь ее можно встретить на светских раутах и вечеринках.

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На этот раз Бородина устроила фотосессию. Она сменила три образа, примерив блестящее платье, а также кожаное. Но самым эффектным оказался алый наряд.

Она поделилась кадрами, на которых позирует в нем среди цветов. Телеведущая продемонстрировала стройные ноги в разрезе пышного платья с корсетом. Образ дополнили модные туфли Золушки. Ксения игриво задирала подол.

«Состояние — Ирина Аллегрова! Я обожаю декабрь, для меня всегда это особенный месяц… В декабре родилась моя младшая дочь, в декабре всегда много интересной работы, всегда ощущение предновогодней суеты. Декабрь — это месяц надежд на исполнение самых сокровенных желаний, это месяц ранних вечеров, долгих ночей и теплых встреч… и, конечно же, время интересных фотосессий, наснимали много Красоты, скоро вам покажу», — поделилась звезда.

Поклонники и друзья оценили не только платье, но и то, как преобразилась Бородина после развода. Они посчитали, что она стала более раскованной. «Ох уж этот зеркальный пол! Опасный», — заметил стилист по волосам Павел Шефф. «Хороша, ну хороша», — написала Наталья Варвина. «Состояние — шальная императрица», «Как феерично», «Очень соблазнительно», «Ну как расцвела после развода», — прокомментировали пост подписчики.

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