«Как грудь стоит без пуш-ап!»: Бородина в ботфортах и боди с соблазнительным разрезом устроила танцы

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она знакома публике, так как ведет шоу «Дом-2». Ксения давно стала одной из тех, к кому участники проекта обращаются за проектом.

Но порой и сама она совершает ошибки. В этом году Бородина пережила второй развод. Она так и не смогла сохранить союз с Курбаном Омаровым. Теперь брюнетка часто видится с подругами и посещает вечеринки.

Порой Ксению видят в компании мужчин. Но сама она пока не говорит о личной жизни. Зато все чаще телеведущая предстает в откровенных нарядах. На днях она облачилась в боди с соблазнительным разрезом и мини-юбке.

Высокие ботфорты и жакет дополняли ее образ. Бородина решила покрасоваться на камеру и засветила пышный бюст без лифчика. Она стала танцевать, хвастаясь формами.

Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Ксюша, вы очень красивая и вы вправе делать то, что хотите», «Ксюша так держать! Порви всех завистников!», «Какие формы», «Идеальный живот», «Как грудь стоит без пуш-ап!», «Пошла в разнос», «После развода все откровеннее наряды», «Ксюша, вы хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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