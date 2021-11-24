«Узнала правду»: Ксения Бородина намекнула на измены бывшего мужа Курбана Омарова

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что рада была освободиться от такого брака.

Телеведущая Ксения Бородина несколько месяцев назад развелась с мужем Курбаном Омаровым. Их брак продлился меньше шести лет.

О причинах, из-за которых она рискнула разрушить семью и остаться одна с двумя дочками, Ксения Бородина никогда не говорила.

Лишь сейчас, общаясь с подписчиками микроблога, теледива дала понять, что узнала некую правду о муже. Вероятно, речь идет об изменах. Бородина не раз говорила, что не будет мириться с подобным поведением мужчины.

«Я не изменяла в браке, не врала. А как буду жить сейчас — мое дело. Главное, чтобы совесть была чиста. И убедительная просьба — оставьте меня в покое с этим «браком». Все в прошлом, все забыто, все перекрестились сто тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я в душе даже благодарна в душе, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь», — написала Ксения Бородина.

Она призналась, что в первое время ей было нелегко. Ксения Бородина обращалась за помощью к психологам, а еще ее очень поддержали друзья.

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