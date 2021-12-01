«Какая ложбинка»: Алина Загитова в сверкающих шортах и топе засветила роскошное декольте

Фигуристка неожиданно предстала в смелом образе. Она показала красоту своего звездного тела.

Алина Загитова давно стала одной из самых выдающихся юных фигуристок. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 году. В прошлом году спортсменка пропустила соревнования.

Она пока сделала паузу, но все равно регулярно оказывается на льду. Фигуристка снимается в шоу «Ледниковый период». Уже второй сезон она пробует силы в качестве ведущей, а Алексей Ягудин ей помогает.

Порой Алина хвастается своими нарядами. Для нее чаще всего подбирают элегантные платья. В свои 19 лет она обладает стройной фигурой, но чаще всего подчеркивает только ноги.

А на очередных съемках шоу фигуристка продемонстрировала более дерзкий лук. Загитова запечатлелась в костюме с пайетками. Жакет дополнял топ с глубоким декольте и мерцающие шорты. Телеведущая подчеркнула упругие бедра и засветила ложбинку греха.

Поклонникам редко удается увидеть фигуристку в настолько женственных образах. Многие были сражены ее красотой и осыпали комплиментами.

«Красивая девушка!», «Какая вы хорошенькая», «Ох, какой образ!», «Как вам идет! Ноги просто мечта», «А мне так вы нравитесь! Этот наряд вас красит», «Ох, а девочка похорошела и повзрослела», «Какие женственные формы», «Какая ложбинка», «Шорты вам идут», — прокомментировали пост подписчики.

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