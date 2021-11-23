Утонченность и грация: Загитова в белом мини-платье с открытым плечом появилась на премии

Фигуристка стала гостьей на премии «Женщины года Glamour». Она выбрала элегантный образ для такого случая.

Алина Загитова уже давно занимается фигурным катанием. Она стала чемпионкой мира и Европы, а также завоевала олимпийскую медаль. В последнее время спортсменка выходит на лед в качестве ведущей.

Не первый год она является напарницей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период». Они вместе его ведут и поддерживают участников. Каждый раз Алина демонстрирует новые образы.

Обычно фигуристку редко можно увидеть на светских раутах. Свободное время она посвящает готовке или прогулкам с друзьями. Но 22 ноября спортсменка отправилась на премию «Женщины года Glamour». Там появились Яна Рудковская, Юлия Пересильд и Юлия Барановская.

По такому случаю Загитова нарядилась. Она позировала перед фотографами в белом мини-платье с открытым плечом и акцентом на талии. Ее лук дополнили черные лодочки на шпильке и алая помада. В ушах фигуристки были длинные сережки. Она познакомилась на ковровой дорожке с блогером Катей Адушкиной.

Поклонники восхитились элегантным и утонченным нарядом спортсменки. Многие стали писать ей комплименты. «Дива дивная, красота красива», «Как стильно! Просто вау», «Какие красивые ножки», «Очень элегантный наряд», «Вы такая хрупкая и красивая», «Просто одно любование! Царственный лебедь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.