Алина Загитова в изумрудном платье с модным воротником «Клодин» вышла на лед

Фигуристка для съемок в «Ледниковом периоде» оделась в одной гамме с Алексеем Ягудиным.

Алина Загитова является одной из самых известных молодых фигуристок в России. Она является серебряным призером Олимпийских игр. Но пока спортсменка стала реже выступить на соревнованиях. Зато она смогла вновь вести шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Если первое время зрители критиковали ее за неопытность в роли ведущей, то теперь многие отмечают, что она стала увереннее в этой профессии.

Для съемок Алина постоянно выбирает женственные наряды. Не так давно она примерила белое платье-жакет. А вот для нового проката, где участники демонстрировали выступления на тему музыки из кино, она предстала в лаконичном, но актуальном образе.

Загитова вышла на лед в изумрудном мини-платье с белым воротником «Клодин». Такой воротник в моде не первый сезон. Наряды с ним носят Екатерина Стриженова, Ольга Бузова и Виктория Лопырева.

А вот Алина оделась в одной гамме с Ягудиным, у котором пиджаке также был в изумрудном оттенке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит юная спортсменка. Многие одарили ее комплиментами. «Как мне нравится Алина.Какая она прекрасная соведущая », «Такой наряд классный, женственный», «Алина расцветает на глазах», «Какое платье. Словно школьница», «Безумно красивая», «Алина каждый раз удивляет», «Алексею легко работать с Алиной, это видно», — стали писать пользователи Сети.

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