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«Сейчас ничего бесплатного нет»: Ягудин назвал сумму, которую платит в месяц за дочь в школе

По словам фигуриста, даже в государственных учебных заведениях сегодня есть дополнительные занятия.

«Сейчас ничего бесплатного нет»: Ягудин назвал сумму, которую платит в месяц за дочь в школе
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвал сумму, которую платит в месяц за обучение старшей дочери Елизаветы в частной школе.

Алексей Ягудин
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

«Когда мы выбирали, то отталкивались от того, как далеко от дома находится школа. В принципе, что частная, что государственная — не имеет значения. Сейчас ничего бесплатного нет.

Даже в государственной школе есть дополнительные занятия. Где-то есть заоблачные цены в частных школах, где-то нет. Мы платим в районе шестидесяти тысяч рублей в месяц. Ну это и автобус входит, и дополнительные какие-то занятия».

Алексей Ягудин

По словам Алексея Ягудина, папа любит работать и зарабатывать.

«Папа хочет, чтобы его дочерям было комфортно», — заявил Алексей Ягудин.

Напомним, что у Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной две дочери. Елизавета, которой 12 лет, и Мишель, ей шесть лет.

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Алексей ЯгудинЕлизавета ЯгудинаМишель Ягудинапрограмма "Звезды сошлись"Татьяна Тотьмянина