«Сейчас ничего бесплатного нет»: Ягудин назвал сумму, которую платит в месяц за дочь в школе

«Когда мы выбирали, то отталкивались от того, как далеко от дома находится школа. В принципе, что частная, что государственная — не имеет значения. Сейчас ничего бесплатного нет.

Даже в государственной школе есть дополнительные занятия. Где-то есть заоблачные цены в частных школах, где-то нет. Мы платим в районе шестидесяти тысяч рублей в месяц. Ну это и автобус входит, и дополнительные какие-то занятия».