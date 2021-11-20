«Да здравствует гламур!»: Нетребко в леопардовом мини-платье и мюлях отметилась в Милане

Оперная дива призналась, что ей нравится в модной столице Италии.

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Российская оперная дива выступает на лучших площадках Европы и Америки. Певица славится не только своими вокальными данными, но и чувством стиля.

Она дружит с историком моды Александром Васильевым, который не раз восхищался ее нарядами. Артистка любит проводить время в разных странах. Почти всю осень она провела в Нью-Йорке.

Но на днях Анна прилетела в Италию. Певица готовится вернуться на сцену после перерыва. Пока она дает интервью и гуляет по улицам Милана. Накануне артистка предстала в леопардовом платье оверсайз и мюлях на шпильке.

Она подчеркнула свои стройные ноги. Нетребко рассмеялась во время репетиции. Она была в хорошем настроении. Звезда рассказала, что любит наряды их натуральных тканей.

Позже Анна прогулялась по улицам города. Она была рада вернуться в Милан, где была уже не раз.

«Миланская модная улица живет своей полной жизнью — как и до пандемии — шикарные люди, феррари, ламборгини, макларены и очереди в бутики! Да здравствует гламур! Мы хотим! Нам недодали прошлой зимой », — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. «Какая вы крутая», «Анна, само очарование», «Какая кошечка», «Анна, вы похудели? Вот это ножки», «Очень красивая», «У вас самые крутые образы», «Хочется видеть вас на балах», «Ох и платье! Их и Аннушка», — прокомментировали пост подписчики.

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