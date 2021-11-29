Акцент на стройные ноги: Нетребко в платье-жакете оверсайз предстала на конференции в Милане

Оперная дива выбрала элегантный образ для общения с коллегами и представителями светского общества.

Анна Нетребко давно стала одной из самых известных российских оперных певиц. Она успешно построила карьеру, поэтому ее выступления расписаны на годы в перед. Во время пандемии артистке пришлось сделать перерыв.

Она находилась в своей квартире в Вене с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Но в этом году звезда снова гастролирует и даже успела отметить юбилей в Москве.

Примечательно, что этой осенью Анна снова сделала перерыв в работе. Она посетила Нью-Йорк, где не было два года. А вот теперь певица находится в Милане, где готовится предстать на сцене в новой постановке.

Она недавно прогулялась по городу в ярком пальто. А 29 ноября Нетребко посетила конференцию, где пообщалась с коллегами и представителями светского общества.

На публике оперная дива появилась в театре Ла Скала в черном платье-жакете оверсайз. Наряд с принтом подчеркнул ее стройные ноги. Она позировала с коллегами. Платье скрыло изъяны ее фигуры за счет свободного кроя.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что наряд выглядел стильно. «Ну просто красотка», «Как вы хорошо выглядите», «Анна, вы расцвели», «Ну что за прелестница», «Хочется видеть вас чаще», «Самая стильная оперная дива», «Сколько в вас женственности», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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