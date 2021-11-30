Умилила бабушку: Валерия показала, как подросшая внучка в пуховом комбинезоне поет первую песенку

Валерия не скрывает, что у нее большая семья. Она уже давно стала не только мамой, но и бабушкой. От прошлых отношений у нее есть дети: Анна, Артемий и Арсений.

Младший сын артистки в прошлом году женился на избраннице Лиане. А в новогоднюю ночь у них родился первенец — дочка Селин. Теперь певица свободное время посвящает внучке. Она любит с ней играть, кормить кроху.

На этот раз Валерия решила поделиться трогательными кадрами. Она умилилась тому, как Селин пела на прогулке. На кадрах малышка предстала в пуховом комбинезоне с капюшоном и мехом. Наряд дополняла кремовая шапка и варежки. Девочка напевала песенку и смотрела по сторонам, сидя в коляске.

«Первая песенка. Раз тридцать уже пересмотрела», — призналась Валерия.

Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что кроха похожа на папу. Другие посчитали, что у нее талант, как у бабушки.

«Внученька какая прелесть», «Просто красотка», «Ну как хорошо она поет! Есть в кого», «У вас чудесная внучка», «Она просто красотка», «Ну что за сладкий ребенок», «Малышка очень сладкая, прям зефирочка», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.